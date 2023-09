Ue, 'X è la piattaforma online con più disinformazione'

"X, l'ex Twitter, che non è più soggetto al codice, è la piattaforma con il maggior numero di post con informazione scorretta o disinformazione". E "gli attori della disinformazione hanno significativamente più follower rispetto a quanto tendano ad avere le loro controparti di non disinformazione". Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea Vera Jourova, anticipando i contenuti del rapporto sulle principali piattaforme online in merito agli impegni sul codice di condotta contro la disinformazione. "Non sono stata felice quando Twitter ha abbandonato il codice di condotta", ha anche segnalato Jourova.