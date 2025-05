Ue e Regno Unito firmano accordo su difesa e sicurezza: cooperazione rafforzata

L'Ue e il Regno Unito firmano oggi l'intesa sulla difesa e la sicurezza, stringendo così la cooperazione su molti dossier congiunti. Viene stabilito un calendario semestrale d'incontri tra l'alto rappresentante Ue e i ministri britannici degli Esteri e della Difesa per avere "consultazioni strategiche" con la possibilità per Londra di partecipare ai Consigli Esteri-Difesa europei. Inoltre, l'intesa apre la via della partecipazione britannica al Safe - il fondo da 150 miliardi di euro per il riarmo Ue - in quanto Paese partner.