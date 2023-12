Ucraina:Meloni,capisco difficoltà ma passi indietro sono errore

"Capisco le difficoltà, ma sarebbe un errore fare un passo indietro, la condizione base per arrivare a qualsiasi forma di soluzione di questo conflitto sia consentire all'Ucraina di essere competitiva se non c'è equilibrio fra le forze in campo - e non ci sarebbe stato se non avessimo dato il contributo che abbiamo dato - non c'è alcuna ragione di sedersi a un tavolo per trovare una soluzione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando alla presentazione di PhotoAnsa 2023, il libro fotografico dell'ANSA, in corso al Maxxi di Roma.