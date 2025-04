Turchia: Determinati a Proteggere i Diritti nell'Egeo e Mediterraneo contro la Mappa Greca

Il ministero della Difesa della Turchia ha dichiarato di essere determinato a proteggere i diritti di Ankara nell'Egeo e nel Mediterraneo dopo che Atene ha presentato una mappa che illustra lo spazio marittimo ellenico in questi mari, dove molte zone sono storicamente disputate tra i due Paesi. "In quanto Forze armate turche, siamo fermamente determinati a proteggere i nostri diritti e i nostri interessi nel Mar Egeo e nel Mediterraneo orientale", hanno dichiarato fonti del ministero, come riferisce Trt, definendo la mappa greca "contraria al diritto internazionale".