Trump, 'il giudice mi toglie libertà di parola, trucca il voto'

"Il giudice mi ha tolto il mio diritto costituzione alla libertà di espressione. Questo processo è truccato e togliendomi la liberta di parola, questo controverso giudice sta truccando le elezioni del 2024. Interferenze sulle elezioni". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. L'ex presidente è stato multato oggi per 9.000 dollari per aver violato i limiti che gli erano stati imposti sui suoi commenti su giurati e testimoni. Il giudice Juan Merchan ha messo in guardia Trump sulla possibilità di finire in carcere nel caso in cui le violazioni dovessero continuare.