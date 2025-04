Trasmissione quantistica record in Germania: 250 km su cavo in fibra ottica

È stata una trasmissione quantistica da record, quella ottenuta in Germania lungo un normale cavo in fibra ottica, come quelli usati per la connessione Internet: il messaggio quantistico ha viaggiato per 250 chilometri e ha dimostrato che le comunicazioni del futuro, velocissime e sicure, potrebbero essere più vicine di quanto si pensasse. L'importante risultato, pubblicato sulla rivista Nature, è stato ottenuto grazie all'esperimento guidato dall'italiano Mirko Pittaluga che, dopo gli studi all'Università di Padova, lavora in Gran Bretagna, nell'azienda Toshiba Europe.

Il test ha dimostrato che le comunicazioni quantistiche possono essere realizzate anche in condizioni reali, senza bisogno di apparecchiature specializzate e utilizzando le infrastrutture già esistenti.

La sicurezza e la velocità delle comunicazioni quantistiche sono il risultato delle leggi bizzarre che governano il mondo dei quanti. Una di queste è il cosiddetto 'entanglement', una sorta di abbraccio a distanza tra le particelle di luce, che rimangono connesse pur essendo fisicamente distanti.

Finora le comunicazioni quantistiche sono avvenute solo su distanze limitate, ma gli autori dello studio hanno scoperto un metodo che facilita la distribuzione di informazioni sicure su lunghe distanze anche senza l'utilizzo di particolari dispositivi.