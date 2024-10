Tavares, elettrico costa, servono incentivi come in Francia

Le vetture elettriche costano troppo e nonostante gli sforzi dei produttori per ridurli i prezzi "in questo momento di transizione, senza incentivi, il prezzo è ancora troppo alto". E' quanto ha affermato il Ceo di Stellantis Carlos Tavares che parlando a Parigi ha portato ad esempio la Francia. "Il sostegno pubblico, come è stato fatto con successo quest'anno in Francia grazie al bonus ecologico e al programma di leasing elettrico, è più necessario che mai. Siamo orgogliosi di essere in prima linea in questa iniziativa, che ha contribuito enormemente alla democratizzazione della mobilità elettrica in tutta la Francia. Ci auguriamo che altri adottino programmi come questi".