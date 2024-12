Arrestata iraniana che si è esibita su YouTube senza hijab

Le autorità iraniane hanno arrestato una cantante che si è esibita in un concerto su YouTube. Lo riferisce l'Ap che cita il suo avvocato. Milad Panahipour, un avvocato iraniano, afferma che Parastoo Ahmady, 27 anni, è stata arrestata oggi a Sari City, capoluogo della provincia settentrionale iraniana di Mazandaran. Due giorni fa, la magistratura aveva aperto un procedimento contro la cantante che si era esibita, accompagnata da 4 musicisti uomini, con un abito nero lungo e aderente, con le spalle scoperte e senza velo sui capelli, un abbigliamento che viola apertamente le regole imposte dalla Repubblica islamica. Ahmady aveva pubblicato il suo concerto su YouTube il giorno prima, dicendo: "Sono Parastoo, una ragazza che vuole cantare per le persone che amo. Questo è un diritto che non potevo ignorare: cantare per la terra che amo appassionatamente". Il concerto online è stato visualizzato più di 1,4 milioni di volte.