Abc-Stephanopoulos patteggiano con Trump, pagano 15 milioni

ABC e il giornalista George Stephanopoulos patteggiano con Donald Trump per risolvere la causa avanzata dal presidente-eletto per diffamazione. Nell'ambito dell'accordo raggiunto fra le parti, il network e Stephanopoulos pagheranno 15 milioni di dollari come contributo di beneficenza a una "fondazione presidenziale e a un museo che saranno istituti da o per il querelante". Abc pagherà inoltre 1 milione di dollari per coprire le spese legali di Trump. Stephanopoulos e Abc si scuseranno inoltre con il presidente-eletto.