Tasso di risparmio stabile al 15,3% nell'Eurozona nel Q4 2024, secondo Eurostat

Nel quarto trimestre del 2024 il tasso di risparmio delle famiglie nell'Eurozona è rimasto stabile al 15,3%, con consumi e reddito disponibile lordo in aumento dell'1%. Anche il tasso di investimento delle famiglie è rimasto invariato al 9,1%, con la formazione lorda di capitale fisso in crescita dello 0,7%, in linea con l'andamento del reddito. Lo riferisce Eurostat.

Parallelamente, la quota di profitti delle imprese non finanziarie è scesa dal 38,8% al 38,5%, complice l'aumento di retribuzioni e imposte nette sui sussidi (+1,3%), superiore alla crescita del valore aggiunto lordo (+0,8%). Il tasso di investimento delle imprese è sceso dal 21,8% al 21,3%, riflettendo una contrazione dell'1,2% degli investimenti aziendali, nonostante un lieve aumento del valore aggiunto. L'istituto europeo di statistica ricorda che i picchi degli anni precedenti sono legati a importazioni straordinarie di beni legati alla proprietà intellettuale, effetto diretto della globalizzazione.