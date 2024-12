Tajani, 'peacekeeping? Prematuro, prima una pace giusta'

"Adesso dobbiamo innanzitutto arrivare alla pace giusta, è prematuro parlare di qualsiasi iniziativa del giorno dopo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della ministeriale a Berlino con cinque Paesi Ue, la Gran Bretagna e l'Ucraina, rispondendo ad una domanda sulla posizione italiana sul peacekeeping in Ucraina. "Si valuterà, valuteranno i capi di Stato e di governo, ma intanto adesso vediamo cosa accade, se e quando si concluderà la guerra. È importante che Stati Uniti ed Europa lavorino insieme, e con l'Ucraina, per raggiungere una pace giusta che non significhi una resa dell'Ucraina", ha aggiunto Tajani.