Iran e Stati Uniti riprendono i colloqui nucleari a Muscat, focus sull'arricchimento dell'uranio

Iran e Stati Uniti si preparano a tenere oggi a un quarto round di colloqui sul programma nucleare di Teheran e in particolare sull'arricchimento dell'uranio, nei confronti del quale le autorità statunitensi hanno espresso una crescente preoccupazione.

I negoziati, mediati dall'Oman, si tengono nella capitale Muscat e seguono i precedenti incontri iniziati quasi un mese fa, segnando il contatto di più alto livello tra le due parti da quando Washington si è ritirata da uno storico accordo nucleare nel 2018, durante il primo mandato del presidente Donald Trump.

Entrambe le parti hanno segnalato progressi dopo i precedenti colloqui, ma si sono verificati alcuni ritardi e disaccordi sul diritto dell'Iran ad arricchire l'uranio, che Teheran definisce "non negoziabile", ma che un inviato statunitense ha definito una "linea rossa".

Il quarto round, inizialmente previsto per il 3 maggio, è stato riprogrammato per oggi. Il mediatore Oman ha citato "ragioni logistiche" per il rinvio, annunciato dopo che gli Stati Uniti avevano imposto nuove sanzioni all'Iran.

I Paesi occidentali, compresi gli Stati Uniti, accusano da tempo l'Iran di voler acquisire armi atomiche: un'accusa che Teheran ha costantemente negato, insistendo sul fatto che il suo programma nucleare è per scopi pacifici.