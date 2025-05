Ripresi i bombardamenti russi sull'Ucraina dopo la tregua: 108 droni lanciati

Finita alla mezzanotte locale la tregua di tre giorni concessa da Mosca, dalle 2 di notte locali (l'una in Italia) sono ripresi i bombardamenti russi sull'Ucraina: le forze di difesa ucraine hanno registrato il lancio di 108 droni, almeno 60 dei quali, di tipo Shahed di fabbricazione iraniana, abbattuti, e una quarantina, per lo più classificati come 'esche', caduti in zone aperte senza conseguenze. Lo scrive Ukrinform, citando il canale Telegram dell'aeronautica militare. Gli attacchi sono stati diretti sull'est, sul sud e sul centro dell'Ucraina, in particolare sulla regione settentrionale di Sumy e su quella di Kiev, dove c'è stato almeno un ferito. e alcuni danni materiali.