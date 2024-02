Sun svela flop test missile nucleare Trident, imbarazzo Gb

Nuovo imbarazzante flop per le forze armate britanniche, secondo una rivelazione pubblicata oggi in esclusiva dal Sun. Il tabloid racconta nei dettagli il fallimento del lancio di prova di un missile nucleare Trident (depotenziato), unico pilastro del deterrente del Regno, avvenuto il 30 gennaio al largo della Florida. Il test si è svolto sotto gli occhi del ministro della Difesa, Grant Shapps, che era a bordo del sottomarino Vanguard, come ha specificato la Bbc e non sulla corazzata con lo stesso nome come diffuso in un primo momento. Il missile è precipitato nell'oceano Atlantico a non molta distanza dal sottomarino. E' il secondo flop su due dal 2016. Il dicastero della Difesa si è limitato a confermare che "un'anomalia è accaduta". Una fonte ministeriale citata dalla Bbc ha cercato di minimizzare l'incidente alla stregua di "un problema specifico" legato "esclusivamente" - a suo dire - a una condizione da test. Non senza assicurare che il Trident resta un arma efficace, "in grado di essere assolutamente sparata in un'ipotetica situazione reale" di conflitto: parole pronunciate sullo sfondo dell'escalation dei toni attuali da nuova guerra fredda con la Russia e del confronto geopolitico con la Cina.