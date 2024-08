'Stellantis citata in giudizio da azionisti in Usa'

"Stellantis è stata citata in giudizio da azionisti, negli Stati Uniti: affermano che la casa automobilistica li avrebbe ingannati nascondendo l'aumento delle scorte e altre debolezze, prima di pubblicare risultati deludenti che hanno causato il calo del prezzo delle azioni". Lo scrive Reuters, che riporta la notizia sul suo sito internet. "La denuncia, presentata giovedì presso il Tribunale federale di Manhattan, sostiene che Stellantis avrebbe gonfiato artificialmente il prezzo delle sue azioni per gran parte del 2024, facendo valutazioni estremamente positive" su alcuni dati, e "che la verità è emersa il 25 luglio", in particolare dal forte calo dell'utile operativo rettificato, quando Stellantis ha comunicato i risultati del primo semestre. Reuters riporta la posizione di Stellantis: "Questa causa è priva di fondamento e l'azienda intende difendersi vigorosamente".