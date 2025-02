Stati Uniti e Regno Unito non firmano la dichiarazione finale del vertice di Parigi sull'IA

Gli Stati Uniti e il Regno Unito non hanno firmato la dichiarazione finale del vertice di Parigi sull'intelligenza artificiale. Nella dichiarazione finale firmata da 61 paesi per un'intelligenza artificiale "aperta", "inclusiva" ed "etica", non figurano né Washington né Londra. Tra i firmatari, la Cina, la Francia, l'India, si sono pronunciati anche per un coordinamento rafforzato della governance dell'IA che implichi un "dialogo mondiale" ed hanno lanciato un appello ad evitare "una concentrazione del mercato", affinché questa tecnologia sia più accessibile.