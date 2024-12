Sparatoria in una scuola in California, due bambini feriti

Due bambini sono rimasti feriti in una sparatoria presso la scuola elementare di Feather River, nel nord della California. Lo riporta Nbc news. L'assalitore si è suicidato. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 ora locale, le 22 in Italia. Secondo lo sceriffo Kory L. Honea, l'uomo che ha aperto il fuoco non ha nessun legame con la scuola. I bambini sono stati ricoverati d'urgenza in ospedale ma le loro condizioni non sono state rese note.