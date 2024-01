Siria, 6 morti in raid aereo Israele su base filo iraniani

E' di almeno sei morti il bilancio del raid aereo attribuito a Israele e compiuto contro una presunta base di miliziani filo-iraniani alla periferia di Damasco. Lo riferiscono fonti locali in Siria. In precedenza l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, che si avvale sul terreno di una fitta rete di informatori, ha riferito che una postazione dei pasdaran iraniani e dei loro alleati libanesi Hezbollah è stata presa di mira da un raid aereo israeliano nel quartiere di Sayyda Zaynab, alla periferia sud-est di Damasco,