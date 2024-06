Il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko ha riferito di un'esplosione e un incendio in un impianto energetico della capitale ucraina, senza fornire ulteriori dettagli. "Un'esplosione e un incendio si sono verificati in un impianto energetico nel quartiere Shevchenkiv della capitale. Tutti i servizi si stanno recando sul posto", ha scritto su Telegram. Sulla città non è stato segnalato alcun allarme aereo.