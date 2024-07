Scontri tra polizia e manifestanti a Caracas

Si registrano i primi scontri tra polizia e manifestanti nel centro di Caracas, in Venezuela, nel quadro delle proteste dell'opposizione contro la proclamazione della vittoria di Nicolas Maduro alle elezioni presidenziali di domenica. Le prime immagini degli scontri - trasmesse da un equipe dell'emittente all news argentina 'Todo Noticias' - mostrano agenti della polizia di Caracas in tenuta anti sommossa lanciare lacrimogeni ed esplodere colpi con pallottole di gomma per disperdere la protesta.