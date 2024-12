Schlein, 'per Iole Mancini una vita intera dalla parte giusta'

"Se n'è andata la partigiana Iole Mancini. A nome mio e di tutta la comunità democratica esprimo il più profondo cordoglio. Staffetta a Roma, era l'ultima sopravvissuta all'orrore e le torture di via Tasso. Se n'è andata a 104 anni. Una vita intera dalla parte giusta: quella della libertà e della Costituzione antifascista". Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein. "Negli ultimi mesi ci è capitato spesso di tenerci per mano, con Iole, di scambiarci tante cose. Mi raccontava della Resistenza, della prigionia, del suo grande amore - aggiunge la segretaria Dem - ma pure di quanto le piacesse andare nelle scuole a confrontarsi con le nuove generazioni, a condividere e diffondere la memoria collettiva dei tempi più bui del nostro passato recente. Seguiva tutti i giorni con grande passione civile quel che accade in politica e nel Paese. Anche questo, per lei, era un modo di onorare la Costituzione". "Non c'è stata una piazza importante di questi due anni - prosegue - senza che mi telefonasse per dirmi che pur non potendo venire fisicamente con il cuore era con noi. Mano nella mano, generazione dopo generazione. I valori sono gli stessi. Passare un po' di tempo con lei è stato un dono straordinario per me. Ci mancherà moltissimo". "Alla sua famiglia, ai suoi cari che l'hanno accudita con amore fino all'ultimo, e a tutta l'Anpi - conclude - va il mio più sincero abbraccio, mi unisco a voi nel dolore di questa immensa perdita per tutte e tutti. Andiamo avanti con l'impegno e con la lotta, questo ci ha insegnato e questo dobbiamo continuare a fare".