Salgono a 1.305 le vittime del sisma in Marocco

Il forte terremoto che ha colpito il Marocco durante la notte ha ucciso più di 1.300 persone e ne ha ferite almeno altre 1.800, molte delle quali in modo grave. Lo ha riferito in serata il ministero degli Interni. Un totale di 1.305 persone sono state confermate morte, mentre 1.832 persone sono rimaste ferite, di cui 1.220 in condizioni critiche, si legge nella nota del ministero.