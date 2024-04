Roccella a Spagna, prima di commentare leggano legge 194

"Suggerisco ai rappresentanti di altri Paesi di basare le proprie opinioni sulla lettura dei testi e non sulla propaganda della sinistra italiana, che si dichiara paladina della legge 194 ma non ne conosce il contenuto o fa finta di non conoscerlo, dal momento che contesta un emendamento che non fa altro che riprodurre alla lettera un articolo della legge sull'aborto in vigore da 46 anni. Leggi, emendamenti e relazioni ministeriali al Parlamento sono a disposizione di chiunque voglia consultarli prima di esternare, per evitare di farlo senza cognizione di causa". Così la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella commenta le dichiarazioni di Ana Redondo e Irene Montero, attuale ed ex ministra delle Pari opportunità della Spagna.