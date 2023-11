Revisione giudizio tasse Apple da Corte UE, consulente legale

L'Avvocato Generale Giovanni Pitruzzella ha suggerito alla Corte Ue di annullare la sentenza relativa alle agevolazioni fiscali concesse dall'Irlanda ad Apple e di rinviare la causa al Tribunale per una nuova decisione nel merito. Secondo Pitruzzella, infatti, la sentenza del Tribunale sui "tax ruling" adottati dall'Irlanda nei confronti di Apple "va annullata". Le conclusioni dell'Avvocato Generale non vincolano però la Corte di Giustizia. I Giudici della Corte stanno ora deliberando in questa causa e la sentenza sarà pronunciata in una data successiva.