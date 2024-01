Record di turisti a Milano nel 2023, 8,5 milioni di arrivi

Il 2023 è stato un anno di grande successo per il turismo a Milano, segnando un nuovo record con circa 8,5 milioni di arrivi in città e oltre 11,5 milioni nell'area urbana. Fino ad oggi, il primato apparteneva al 2019, che aveva registrato circa 7,5 milioni di arrivi in città e più di 10,8 milioni nell'area urbana. Il 2023 è stato un anno positivo in tutti i mesi, sia per il capoluogo lombardo (+14% rispetto al 2019; +25% rispetto al 2022), sia per l'area estesa (+6% rispetto al 2019; +24% rispetto al 2022) della Città metropolitana e della provincia di Monza Brianza. A Milano città, nel corso del 2023, sono stati registrati complessivamente 8.487.200 arrivi, con una media di oltre mezzo milione di turisti al mese e un picco di quasi 900mila presenze a luglio (871.418 visitatori). Anche l'area urbana ha registrato numeri molto positivi, con un totale di 11.564.011 presenze nel 2023, corrispondenti a quasi un milione di turisti al mese. "Il 2023 ha superato il 2019 di un milione di visitatori, fino ad oggi considerato l'anno d'oro del turismo a Milano. Questo risultato conferma la crescita post-pandemia e ci dà fiducia per il futuro del settore nel nostro territorio", ha commentato l'assessora al Turismo Martina Riva. Un problema che il Comune sta affrontando è quello dei taxi, che secondo l'assessora sta frenando lo sviluppo turistico milanese. "La Regione Lombardia non ha mai approvato le nostre richieste di aumento delle licenze e il Governo sta dando solo segnali timidi. Utilizzando la legge 136/2023, aumenteremo il numero di licenze taxi di 450 entro l'estate", ha spiegato. Infine, oltre agli eventi sportivi che si avvicinano ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano e Cortina del 2026, nel 2024 Milano ospiterà un altro importante evento sportivo internazionale: i campionati mondiali di Kendo, previsti per il mese di luglio.