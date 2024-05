Fmi, debito Italia alto,ritirare misure crisi inefficienti

"Anche se ha contribuito alla ripresa, la politica fiscale espansiva ha mantenuto il deficit e il debito molto alti, elevando il premio di rischio dell'Italia", pesando sugli investimenti del settore privato. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale al termine della sua missione in Italia. "E' possibile ottenere un aggiustamento di bilancio più rapido del previsto per ridurre il debito con un elevato livello di fiducia e con costi limitati per la crescita ritirando misure di crisi inefficienti e temporanee", mette in evidenza il Fondo. "Oltre il breve termine, pur mantenendo un considerevole avanzo primario, saranno necessari ulteriori sforzi fiscali per accomodare investimenti che stimolano la crescita le pressioni di spesa e contribuire a ripristinare spazio di bilancio in caso di shock", mette in evidenza il Fondo. Il Fmi fra le misure di crisi inefficienti e temporanee da eliminare per ridurre il debito identifica la fine dei "sussidi per la ristrutturazione delle case, le misure per compensare l'elevata inflazione".