Raid in cantiere eolico, '50 incappucciati con coltelli'

"Sabotaggio" nel cantiere per la costruzione dell'impianto eolico di Monte Giogo del Villore, in Mugello (Firenze). E' quanto riferisce in una nota la società Agsm Aim, titolare del progetto, che parla di due irruzioni avvenute tra mercoledì e giovedì scorsi da parte di una cinquantina di "persone incappucciate", alcune "maneggiando coltelli", che avrebbero minacciato boscaioli e ingegneri al lavoro nel cantiere e provocato "ingenti danni a infrastrutture e mezzi presenti".

"Immediata la denuncia" ai carabinieri di Borgo San Lorenzo da parte della società che esprime "ferma condanna dell'atto violento e solidarietà ai tre ingegneri minacciati e ai boscaioli, oggetto di provocazioni, costretti a lasciare il cantiere" da parte del gruppo "che si è introdotto abusivamente nell'area".