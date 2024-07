P.S. Berlusconi, su Malpensa noi figli informati a cose fatte

"Tutto ciò che viene intitolato in onore di nostro padre a noi fa piacere. Le polemiche mi hanno infastidito e lasciano il tempo che trovano". Così Pier Silvio Berlusconi amministratore delegato di Mfe-Mediaset, ha commentato la recente intitolazione dell'aeroporto di Malpensa al padre Silvio, nella serata di presentazione dei palinsesti per la prossima stagione. "Noi figli non siamo stati informati se non a cose fatte, ma onestamente poco importa - ha aggiunto -. Chi polemizza oggi vuole fare polemica sulla polemica e mi fa abbastanza ridere per non dire di peggio. Si può dire, 'non sono d'accordo e per me Berlusconi politico non lo meritava', ma polemizzare con questo tono non mi è per nulla piaciuto. La polemica sulla polemica è terribile". "Le modalità" dell'intitolazione "non penso che siano state perfette, nei tempi, nei modi, non sono state perfette, ed è evidente che si sarebbero accese delle polemiche - ha concluso -. Peggio è però chi fa polemica sulla polemica, lo trovo insopportabile. Lo trovo terribile". Il riferimento è al sindaco Giuseppe Sala: "Mi ha fatto arrabbiare - ha detto Pier Silvio Berlusconi - perché usa la dedica per fare politica".