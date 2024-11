Presidenza Cop29, 'grati del sostegno del G20'

"Il G20 ha ora emesso il comunicato dei suoi leader. Siamo grati del sostegno che era stato sollecitato dalla presidenza della Cop29. Apprezziamo i segnali che sono stati mandati della loro intenzione di accelerare le riforme della architettura finanziari internazionale. Siamo sicuri del loro sostegno per un successo dell'obiettivo di finanza climatica qui in Baku. Dobbiamo ora trasformare il lavoro politico in lavoro pratico". Lo ha detto il capo negoziatore alla Cop29 di Baku, l'azero Yalchin Rafiyev, in conferenza stampa.