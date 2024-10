Piantedosi, '19 Paesi sicuri nella nuova lista'

Con il decreto di oggi diventa "fonte primaria l'indicazione dell'elenco di 19 Paesi sicuri sugli originali 22: abbiamo tenuto conto dell'integrità territoriale ed escluso Camerun, Colombia e Nigeria". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. La lista dei Paesi sicuri "diventa norma primaria e consente ai giudici di avere un parametro rispetto ad un'ondivaga interpretazione. Abbiamo avuto diverse centinaia di casi precedenti di decisioni che non condividiamo e abbiamo legittimamente impugnato. Adesso è norma di legge e offriamo una valutazione fatta per legge", prosegue il ministro.