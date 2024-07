Per turismo organizzato ricavi +5%, boom Giappone e East Africa

"Le prenotazioni per l'estate 2024 sono in crescita per il turismo organizzato, con un incremento medio del 5%. Complessivamente un andamento positivo contraddistinto da un significativo anticipo delle prenotazioni che si concentra tra dicembre e febbraio e che assicura la più ampia gamma di scelta e i prezzi più interessanti". Lo dice Pier Ezhaya, presidente di Astoi Confindustria Viaggi, commentando i dati registrati dal loro osservatorio secondo cui la durata media del viaggio si attesta sugli 8,5 giorni nel caso di soggiorni balneari e crociere, mentre è di 11 giorni per tour e circuiti esperienziali. Sud Italia e Isole, con Sardegna in pole position, sono tra le destinazioni favorite. Riscuote grande apprezzamento il Nord Europa con gli itinerari in Islanda e Norvegia; le mete più richieste nel Mediterraneo sono Grecia e Baleari e nel medio raggio Capo Verde e Canarie. Sul lungo raggio si consolida il momento di grande favore che vive il Giappone, come il fascino degli itinerari negli Stati Uniti, cui segue l'East Africa anche per i soggiorni mare nell'Oceano Indiano. Le crociere, sempre di grande appeal in estate, navigano nel Mediterraneo occidentale e orientale. I viaggi studio, prenotati con largo anticipo, premiano l'inglese come lingua primaria da studiare in Gran, Bretagna, Irlanda, Malta, Stati Uniti, Australia e Canada; tra le altre lingue richieste anche il giapponese.