Per la manovra a studio spending e contributo delle banche

Le risorse per la prossima manovra arriveranno in parte dalle maggiori "entrate" fiscali, da "tagli alla spesa pubblica" e da un "contributo dalle banche" che "si sta concordando". E' quanto viene riferito da fonti che partecipano all'incontro tra governo e sindacati sul Piano strutturale di bilancio mentre la riunione è in corso. All'incontro sono presenti il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e i leader e rappresentanti di Cgil, Maurizio Landini; Cisl, Luigi Sbarra; Uil, Pierpaolo Bombardieri; Ugl, Luigi Ulgiati; Usb, Cristiano Fiorentini; Confsal, Rocco Freda; Cisal, Massimo Blasi; Confintesa, Francesco Prudenzano.