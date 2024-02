P.Chigi a indotto ex Ilva, arriva l'ammortizzatore unico

Il governo nel corso dell'incontro alla sala Monumentale della presidenza del Consiglio "ha informato le imprese dell'indotto" dell'ex Ilva "sugli ultimi sviluppi della procedura in corso per salvaguardare la continuità produttiva dell'azienda. In particolare, l'esecutivo ha illustrato i provvedimenti già adottati per la tutela dei lavoratori e delle aziende dell'indotto e ha annunciato l'intenzione di mettere in campo un ammortizzatore sociale unico". Così Palazzo Chigi in una nota.