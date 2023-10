Parteciperemo a Operazione in Base ai Nostri Piani, Hezbollah

Tutti attendono di conoscere cosa farà Hezbollah. Il partito armato libanese filoiraniano è consapevole delle proprie responsabilità. Siamo pronti e seguiamo gli sviluppi in ogni momento. Parteciperemo a questa operazione secondo i nostri piani e la nostra visione, ha dichiarato Naim Qassem, secondo in comando di Hezbollah, parlando a una folla riunita per una manifestazione di sostegno a Gaza presso la moschea Moujtdaba, nella periferia sud di Beirut, come riportato da Orient le Jour.