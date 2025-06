Parità tra sceneggiatori e sceneggiatrici: obiettivo 2064 secondo l'Università Cattolica

Se la situazione rimane quella di oggi, la parità numerica tra sceneggiatori e sceneggiatrici, che oggi sono il 27% dei professionisti della scrittura per il cinema, sarà raggiunta solo nel 2064. E' l'allarme lanciato da Mariagrazia Fanchi, responsabile del rapporto annuale Gender Balance in Italian Film Crews dell'Università Cattolica, presentato al Milano Film Fest in occasione del lancio della terza edizione di Alf premi cinema, la manifestazione biennale dedicata alla scrittura cinematografica femminile, a cura di Aimara Garlaschelli e Gaia Guarducci.

A sostenere il premio, l'attrice Anna Foglietta, per la quale "avere uno sguardo femminile sulle storie è di primaria importanza", soprattutto perché "veniamo da un sistema audiovisivo segnato da oltre un secolo di narrazione al maschile". "Io stessa - ha raccontato - ho subito un pensiero maschile, le mie interpretazioni sono state viziate da un pensiero maschile. Se calcolo i ruoli che ho interpretato sono quasi tutti funzionali, solo donne o madri, mentre se erano libere mi dicevano che avevo fatto la parte della 'mattacchiona'". Poi "è come se mi fossi risvegliata, mi sono accorta di aver dormito dando per scontato qualcosa che non lo è e che - ha concluso - non lo deve più essere".

Francesca De Martini di Unita, intervenendo al dibattito, ha notato che "spesso i personaggi femminili sono costole di quelli maschili, e le donne sopra i 50 anni spariscono dallo schermo".

Per raccontare le donne oltre stereotipi e cliché, i premi Alf cinema assegneranno il Premio Donne Sceneggiatrici, decretato da giurate come la sceneggiatrice Isabella Aguilar e la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, ma anche il Premio Miglior Film Europeo al femminile e il Premio Registe Europee dell'ADV, assegnato alla miglior regia femminile nell'Industry pubblicitaria, ADV e formato digitale.