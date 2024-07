Parigi 24: ginnastica, Biles vince selezioni Usa e va ai Giochi

La stella della ginnastica artistica Simone Biles si è qualificata per le Olimpiadi di Parigi vincendo le selezioni americane a Minneapolis, in Minnesota. La 27enne quadrupla campionessa olimpica a Rio nel 2016 si era allontanata dalla ginnastica per due anni dopo essere crollata ai Giochi di Tokyo nel 2021, prima di tornare alle competizioni nell'agosto 2023. La ginnasta più decorata della storia (23 titoli mondiali e 4 olimpici) è attesa come una delle grandi star delle Olimpiadi in programma dal 26 luglio all'11 agosto nella capitale francese.