Padre di Mahsa Amini arrestato in Iran

Amjad Amini, padre di Mahsa, scomparsa esattamente un anno fa a Teheran dopo essere stata tenuta in custodia dalla polizia morale per non aver indossato il velo in modo appropriato, è stato arrestato mentre lasciava la sua abitazione a Saqqez. Lo riferiscono la ong 'Hengaw' e vari account di dissidenti iraniani sui social media. Nei giorni scorsi, in vista dell'anniversario della morte della figlia e delle proteste antigovernative che seguirono subito dopo, l'uomo era sotto sorveglianza e gli era stato chiesto di non organizzare cerimonie in memoria di Mahsa.