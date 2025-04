Omicidio Scopelliti: la Polizia effettua nuovi rilievi scientifici a Villa San Giovanni

A quasi 34 anni da quel 9 agosto 1991, quando il giudice Antonino Scopelliti fu assassinato nella sua auto a Villa San Giovanni, in Calabria, la Polizia torna sul luogo del delitto per nuovi rilievi scientifici. La svolta arriva grazie ad una serie di verifiche su documenti e di accertamenti balistici effettuati sull'arma sequestrata a luglio del 2018. Per effettuare i rilievi, la polizia scientifica ha riportato sul luogo del delitto - la frazione Ferrito di Villa San Giovanni a Piale di Campo Calabro - la Bmw 318i del giudice, custodita in tutti questi anni dai familiari. E' la prima volta che si vede la macchina del giudice e si fa questa ricostruzione.