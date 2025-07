Oltre 10.000 persone a manifestazione di opposizione a Istanbul

Almeno 10.000 persone hanno partecipato a una manifestazione dell'opposizione presso il municipio di Istanbul, nel centesimo giorno da quando il popolare sindaco della città, Ekrem Imamoglu, è stato incarcerato in quella che i critici definiscono un'indagine per corruzione politicamente motivata. La manifestazione si è svolta poche ore dopo che la polizia ha arrestato oltre 120 persone legate al comune di Smirne, roccaforte dell'opposizione e terza città della Turchia, nell'ultima mossa contro gli oppositori del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Gli arresti di prima mattina facevano parte di un'indagine per presunta corruzione e hanno seguito una linea simile all'operazione del 19 marzo a Istanbul, quando centinaia di persone sono state arrestate, tra cui Imamoglu, il principale rivale politico di Erdogan. "Oggi siamo tutti insieme nel luogo stesso in cui tutto è iniziato... questa lotta è contro il fascismo, questa è la lotta per la libertà", ha gridato Özgur Ozel, leader del Chp - principale partito di opposizione - parlando alla folla.

Rivolgendosi direttamente a Erdogan in merito ai tentativi di rimuovere l'immagine di Imamoglu dai cartelloni pubblicitari in tutta la città, ha aggiunto: "Avete paura dei manifesti del sindaco Ekrem, dei suoi opuscoli, della sua fotografia e della sua voce. Ma la paura è vana di fronte al destino. Voi ve ne andrete. Ekrem Imamoglu diventerà presidente".

Le proteste di marzo, che inizialmente si sono trasformate in scontri notturni con la polizia antisommossa, si sono rapidamente estese da Istanbul a tutto il paese, dando vita ai peggiori disordini di piazza in Turchia da oltre un decennio. Quasi 2.000 persone sono state arrestate, tra cui molti studenti e diversi giornalisti.