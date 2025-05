Netanyahu scioccato dall'attentato antisemita all'ambasciata israeliana a Washington

"Il primo ministro Benyamin Netanyahu è profondamente scioccato per l'orrendo attentato antisemita in cui sono stati assassinati due membri del personale dell'ambasciata israeliana a Washington". Lo scrive in una nota l'ufficio del premier, aggiungendo che Netanyahu ha ricevuto un aggiornamento immediato sui dettagli dell'accaduto dall'ambasciatore di Israele negli Stati Uniti, Yehiel Leiter, esprimendo il suo sostegno a lui e a tutto il personale dell'ambasciata.