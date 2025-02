Netanyahu minaccia di interrompere il cessate il fuoco se Hamas non rilascia gli ostaggi

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha detto che la decisione presa all'unanimità dal governo è che "se Hamas non restituisce gli ostaggi entro sabato a mezzogiorno", senza specificare il numero, "il cessate il fuoco verrà interrotto e le IDF torneranno a combattere intensamente finché Hamas non sarà definitivamente sconfitto". Netanyahu ha anche detto che "alla luce dell'annuncio di Hamas della sua decisione di violare l'accordo e di non rilasciare i nostri ostaggi, ieri sera ho ordinato alle IDF di radunare le forze dentro e intorno alla Striscia di Gaza".