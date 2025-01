Netanyahu invitato alla Casa Bianca: simbolo del legame Israele-USA sotto Trump

L'invito del primo ministro Benyamin Netanyahu alla Casa Bianca è un passo importante e simbolico per il forte legame tra Israele e gli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump. Questo rappresenta anche un messaggio di supporto reciproco, specie in un periodo in cui ci sono questioni sensibili e strategiche all'ordine del giorno internazionale, come i processi in Medio Oriente e le relazioni Israele-Palestina.

Netanyahu, essendo il primo leader straniero invitato alla Casa Bianca durante il secondo mandato di Trump, sottolinea la fiducia reciproca tra i due leader. Lo scrive l'ufficio del premier. L'invito è per il 4 febbraio.