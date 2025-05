Macron propone cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina con sanzioni economiche

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato di voler raggiungere un piano congiunto tra Stati Uniti ed Europa per un cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina "nelle prossime ore e nei prossimi giorni", con "sanzioni economiche massicce" in vigore se l'accordo non verrà rispettato. "I russi devono dire di sì. Non tre giorni per intrattenere la tribuna, per così dire, per circondare il 9 maggio e organizzare una parata. No, 30 giorni", ha detto al canale polacco Telewizja Polska. "La mia speranza (...) è che nelle prossime ore e nei prossimi giorni potremo unirci tutti per impegnarci a raggiungere un cessate il fuoco, affermando che se una delle parti lo viola, ci saranno pesanti sanzioni economiche", ha aggiunto.