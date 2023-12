Natale 2023, Codacons, spesa +14,8%, 22,8 mld

Secondo il Codacons, il Natale 2023 ha comportato una spesa complessiva da parte delle famiglie italiane pari a 22,8 miliardi di euro, con un incremento del 14,8% rispetto all'anno precedente. Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha sottolineato come questo aumento non sia dovuto a una maggiore propensione al consumo da parte dei cittadini o a un aumento dei redditi, ma ai rincari che interessano ancora molti settori. Per cibi e bevande, la spesa è aumentata del 7,4% raggiungendo i 2,9 miliardi di euro; per i regali, invece, gli italiani hanno speso 8 miliardi di euro (+19,4% rispetto al 2022); per i viaggi natalizi, 11,5 miliardi di euro (+13,9%); per cene e pranzi al ristorante, 400 milioni di euro (+14,3%). In media, ogni famiglia italiana ha speso 884 euro per Natale 2023, 114 euro in più rispetto all'anno precedente.