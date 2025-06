Nasce Edgewing, la jv con Leonardo per il Gcap. Marco Zoff a.d

Oggi è stata ufficialmente lanciata la nuova joint-venture Edgewing nell'ambito della cooperazione internazionale Global Combat Air Programme che unisce Bae Systems per il Regno Unito, Leonardo per l'Italia e Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. per il Giappone, con quote del 33,3%.

Edgewing "sarà responsabile della progettazione e dello sviluppo del velivolo da combattimento di nuova generazione, mantenendo il ruolo di autorità progettuale per l'intero ciclo di vita del prodotto, la cui operatività è prevista oltre il 2070".

Marco Zoff, già managing director divisione velivoli di Leonardo, "sarà il primo ad Edgewing".