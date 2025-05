Merz: "Guerra in Ucraina richiede maggiore coinvolgimento Usa"

"La guerra in Ucraina non finirà senza un maggiore coinvolgimento politico e militare degli Usa". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friederich Merz, in conferenza stampa congiunta a Parigi con il presidente francese, Emmanuel Macron. Merz ha aggiunto che "come europei siamo pronti a contribuire". Ma, ha avvertito, "sappiamo che abbiamo bisogno degli americani in avvenire. Lo dico chiaramente" ai partner Usa "ogni volta che ho occasione di parlarci. Vogliamo che gli Stati Uniti restino impegnati", incluso in seno alla Nato, ha puntualizzato Merz.