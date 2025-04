Mercati azionari europei in rialzo, Madrid e Milano trainano la crescita

I mercati azionari del Vecchio continente proseguono la seduta in generale rialzo, con Madrid che rimane la Borsa migliore della giornata in aumento di oltre un punto percentuale. Tonica anche Milano, che sale dello 0,9%. Più contenuti gli aumenti degli altri listini europei fino alla parità di Amsterdam, con l'euro sempre piuttosto debole (-0,3%) contro il dollaro. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile attorno ai 109 punti base.

Tra le materie prime l'oro scende dello 0,3%, mentre nel comparto energia il gas è fiacco (-0,4%) sui 33,4 euro al Megawattora e il petrolio ondeggia poco sotto quota 63 dollari al barile.

Con gli operatori che guardano anche alla Cina che ribadisce di non essere in trattative con gli Stati Uniti sui dazi, in Piazza Affari accelerano Mediobanca e Mps, in aumento del 3% dopo l'assemblea di Generali, con l'attenzione che si sposta sull'offerta della banca toscana su piazzetta Cuccia. Bene comunque in generale il settore bancario (Unicredit +2,2%), mentre resta debole Campari, che cede l'1,3%.