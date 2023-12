Meloni, 2024 anno complesso,serve Ue forte e protagonista

"Quello che si sta per chiudere è stato, sul piano internazionale, un anno particolarmente complesso. E tutto fa presagire che il 2024 non sarà da meno. Anche per questo abbiamo sempre di più bisogno di un'Europa forte e protagonista. Un attore globale capace di evitare che qualsiasi vuoto strategico possa essere riempito da altri, proiettandosi come gigante geopolitico e non solo burocratico". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un messaggio alla Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori.