Medioriente: Elly Schlein sul nuovo accordo e le responsabilità dei crimini di guerra

In Medioriente "finalmente c'è un accordo che attendiamo da più di un anno. Purtroppo che arrivi così tardi non cancella la devastazione e il massacro di quasi 50 mila palestinesi, non dimentichiamoli, come non dimentichiamo le persone uccise da Hamas a ottobre. Se un accordo c'è si lavori perché sia permanente, vengano liberati gli ostaggi e si appurino le responsabilità sui crimini di guerra". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Metropolis, sui canali Gedi. "L'accordo è un primo passo".