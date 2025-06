Matteo Salvini: La pace fiscale della Lega sarà operativa dal 2026

La riunione del Consiglio federale della Lega è iniziata con un focus sulla pace fiscale. Come riferisce il partito in una nota, il segretario Matteo Salvini ha chiarito che non si tratta di una soluzione alternativa ad altre proposte degli alleati, ma "complementare". L'obiettivo della Lega, ha argomentato il leader, è approvare la norma entro l'estate in commissione - prosegue la nota - e averla operativa con la legge di bilancio da inizio 2026. "Si tratta di salvare la vita a milioni di italiani che hanno avuto delle difficoltà e che potrebbero saldare il debito in dieci anni e tornare a lavorare e a pagare tutto" ha spiegato Salvini.